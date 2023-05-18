В Сыктывкаре ввели карантин по птичьему гриппу

Ветлаборатория установила высокопатогенный грипп птиц у 19 павших чаек

СЫКТЫВКАР, 18 мая. /ТАСС/. Карантин по птичьему гриппу введен в Сыктывкаре из-за обнаруженных более 30 павших диких птиц - чаек, у 19 из них был выявлен высокопатогенный грипп птиц. При этом грипп не подтвердился у чаек, погибших ранее в городе Емве, карантин там отменен, сообщил в четверг Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми.

"В соответствии с ветеринарным законодательством принято решение об установлении на территории Сыктывкара ограничительных мероприятий - карантина. Угрожаемой зоной признана территория, прилегающая к эпизоотическому очагу радиусом до 5 км от границ эпизоотического очага, зоной наблюдения - территория, прилегающая к угрожаемой зоне, радиусом до 10 км", - говорится в сообщении по итогам проведенного заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

По данным министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ильдара Андарьянова, 17 мая ветлаборатория установила высокопатогенный грипп птиц у 19 павших диких птиц - чаек, обнаруженных на территории города Сыктывкара. Организованы необходимые мероприятия, ветеринары провели дезинфекцию. 18 мая обнаружены еще 12 мертвых чаек на территории городского пляжа Сыктывкара, они направлены для исследования в ветеринарную лабораторию, а также в рефератный центр города Владимира и центр гигиены Роспотребнадзора.

Ранее, 15 мая, в городе Емве Княжпогостского района выявили случай заражения чаек высокопатогенным гриппом. Биологический материал был направлен в рефератный центр Владимира и центр гигиены Роспотребнадзора, откуда 18 мая поступили протоколы об отсутствии вируса гриппа птиц у чайки. В связи с этим принято решение отменить карантин на данной территории и отозвать представление об изъятии птицы у населения.

В связи с выявлением ранее случаев птичьего гриппа в соседней с Коми Кировской области, усилены мероприятия по предотвращению возникновения и распространения заболевания. Организованы рейды в местах расположения крупных птицеводческих объектов, в местах скопления чаек и на полигонах ТБО.