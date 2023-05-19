Незаконно въехавшего в Ватикан на автомобиле мужчину задержали

Он находился в состоянии сильного возбуждения

ВАТИКАН, 19 мая. /ТАСС/. Автомобиль, которым управлял мужчина в состоянии сильного возбуждения, несанкционированно въехал на территорию Ватикана. Как сообщила в четверг служба печати Святого престола, нарушителя пытались остановить выстрелами по колесам.

Инцидент произошел после 20:00 (21:00 мск). Автомобиль приблизился к одному из въездов в папский город-государство, однако водитель не подчинился распоряжению охранявших въезд швейцарских гвардейцев не въезжать. Автомобиль пробил заграждения и, несмотря на выстрелы жандарма из службы охраны из пистолета, продолжил движение. Службы безопасности сразу объявили тревогу.

В результате автомобиль остановился в одном из внутренних двориков Ватикана, куда обычно прибывают главы государств перед аудиенциями у Папы Римского. Из автомобиля вышел мужчина в возрасте около 40 лет. Он находился в состоянии возбуждения и сразу был показан врачам. Сейчас нарушитель находится в казарме ватиканских жандармов. О причине его поступка не сообщается.