Киевские силовики обстреляли центр Донецка из "Градов"

В ДНР уточнили, что было выпущено восемь ракет

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли в ночь на пятницу центр Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах республики.

"Огонь велся по центру Донецка, предварительно, из РСЗО", - сказал собеседник агентства.

Позднее в ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли город из "Градов", выпустив восемь ракет. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, ВСУ открыли огонь в 01:10 с позиций в Нетайлове. Под ударом оказался центральный район Донецка - Ворошиловский.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил более чем о пяти взрывах в центре Донецка.