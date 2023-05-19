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обновлено 18 мая, 23:21
Военная операция на Украине

Киевские силовики обстреляли центр Донецка из "Градов"

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

В ДНР уточнили, что было выпущено восемь ракет

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли в ночь на пятницу центр Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах республики.

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"Огонь велся по центру Донецка, предварительно, из РСЗО", - сказал собеседник агентства.

Позднее в ДНР уточнили, что ВСУ обстреляли город из "Градов", выпустив восемь ракет. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, ВСУ открыли огонь в 01:10 с позиций в Нетайлове. Под ударом оказался центральный район Донецка - Ворошиловский.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил более чем о пяти взрывах в центре Донецка. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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