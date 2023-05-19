В Приморье водитель автобуса пытался вывезти в Китай более 120 кг красной икры

Мужчина заявил, что вез контрабандный товар по просьбе друга

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Водитель пассажирского автобуса пытался вывезти из Приморского края в Китай 960 банок красной икры без уплаты таможенных пошлин, сообщает в пятницу пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Перед таможенным осмотром пассажирского автобуса водитель - гражданин Китая - пояснил, что товаров, ограниченных к вывозу и подлежащих обязательному декларированию, у него нет. Однако во время таможенного контроля внимание инспекторов привлекли 16 картонных коробок, находившихся в салоне автобуса. В каждую коробку было упаковано по 60 металлических банок с лососевой икрой", - сообщает ведомство.

Уточняется, что вес контрабандных товаров превысил 120 кг.

Провезти икру через границу водитель пытался скрытно, без уплаты таможенных платежей. Пограничниками он пояснил, что вез банки не для себя, а по просьбе друга за вознаграждение. Уссурийская таможня возбудила административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Нарушителю грозит штраф до двукратной стоимости товаров с их конфискацией.