В Якутию прибыл самолет Як-40 для искусственного вызывания осадков

Воздушное судно будет работать по контракту, заключенному со службой спасения региона

ЯКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Самолет-зондировщик Як-40 прибыл в Якутию, его будут использовать для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщил в пятницу глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"В Якутию прибыл самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков Як-40. Уже второй год воздушное судно Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета будет привлекаться для искусственного вызывания осадков в пожароопасный сезон", - написал Николаев.

Как уточняли в пресс-службе регионального правительства, воздушное судно будет работать, как и в прошлом году, по контракту, заключенному со службой спасения Якутии. На эти цели из бюджета республики выделено 80 млн рублей. Кроме того, в текущий пожароопасный сезон у региона будет готов собственный самолет-зондировщик, оборудованный на базе воздушного судна Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии".

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Летом 2021 года в республике были зарегистрированы 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году по сравнению с 2021-м число пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.

Общая площадь лесов Якутии составляет 256,1 млн га, это 83,4% территории республики. На их охрану от возгораний в этом году направят свыше 2,5 млрд рублей. На данный момент пожароопасный сезон объявлен в 16 муниципальных образованиях региона из 36.