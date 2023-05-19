19 мая, 01:08
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Волынской и Львовской областях на западе Украины

AP Photo/ Efrem Lukasky
© AP Photo/ Efrem Lukasky

В нескольких регионах страны объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Звуки нескольких взрывов были слышны в Волынской и Львовской областях на западе Украины в ночь на пятницу. Об этом сообщило украинское издание "Обозреватель".

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Других подробностей не приводится.

В настоящее время в Волынской и Львовской областях, как и в нескольких других регионах страны, звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях. О взрывах в Кривом Роге (Днепропетровская область) проинформировал мэр города Александр Вилкул. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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