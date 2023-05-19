В Якутии няню осудили за истязание двоих детей

Ее приговорили к трем годам колонии

ЯКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Якутский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы няню по делу об истязании двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она осуждена по п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних), - говорится в сообщении. - По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда".

В суде установлено, что подсудимая с 9 по 21 января этого года, предоставляя услуги по временному присмотру за двумя детьми 2018 и 2020 годов рождения, из личной неприязни систематически причиняла им физические и психические страдания путем нанесения побоев и совершения в отношении них других насильственных действий.

"После изменения поведения детей, узнав о действиях женщины, их мама приняла меры к изоляции сыновей и придала действия няни гласности. Пострадавшим детям оказана психологическая помощь", - сообщили в управлении СК РФ по Якутии. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск в сумме 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в силу.