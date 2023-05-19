В Якутии двоих мужчин осудили за убийство знакомого

Их приговорили к 16 и 17 годам колонии

ЯКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Суд приговорил двоих мужчин к 16 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по делу, возбужденному в октябре 2022 года после обнаружения в Якутске останков человека. Об этом сообщили в пятницу в следственном управлении Следственного комитета РФ по Якутии.

"Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения приговора двум мужчинам 31 года и 24 лет, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Кроме того, один из них осужден за кражу с причинением значительного ущерба гражданину (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ)", - говорится в сообщении. Подсудимые приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, также удовлетворен гражданский иск потерпевших в сумме 2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, в октябре 2022 года между подсудимыми и их 26-летним знакомым в квартире одного из многоквартирных домов по улице Лермонтова в Якутске в ходе совместного распития алкогольных напитков возник конфликт. "В его результате подсудимые совершили убийство мужчины, нанеся ему многочисленные удары руками, ногами и ножом, после чего в целях сокрытия особо тяжкого преступления расчленили тело, вынеся затем его части к мусорным бакам. После совершения убийства один из подсудимых похитил сотовый телефон убитого", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Приговор не вступил в силу.