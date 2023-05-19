На севере Иркутской области вода ушла с территории подтопленного села Преображенка

Пострадавшим от паводка продолжают оказывать адресную помощь

ИРКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Нижняя Тунгуска в районе села Преображенка на севере Иркутской области снизился, вода ушла из подтопленных домов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"За прошедшие сутки уровень Нижней Тунгуски в районе села Преображенка снизился, жилые дома освободились от воды", - говорится в сообщении.

Подтопленным остается село Ерема, где уровень воды в реке выше критического на 65 см.

В пострадавших от паводка населенных пунктах спасатели продолжают оказывать гражданам адресную помощь. Также работают комиссии по оценке нанесенного ущерба.

В Преображенке было подтоплено 109 участков и 109 жилых домов, где проживают 215 человек. В Ереме подтоплено 11 участков и 11 жилых домов, где проживает 21 человек. Всего в Катангском районе на севере Иркутской области было подтоплено шесть поселений. Уровень воды в реках начали расти в первую неделю мая. К 15 мая было подтоплено 179 приусадебных участков и 138 жилых домов.