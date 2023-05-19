На Камчатке предупредили о возможных выбросах пепла до 8 тыс. м на вулкане Шивелуч

По данным регионального МЧС, вероятно выпадение пепла в населенных пунктах

ТАСС, 19 мая. Пепловые выбросы до 8 тыс. м над уровнем моря возможны на вулкане Шивелуч на Камчатке, не исключено выпадение пепла в населенных пунктах, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае, на вулкане Шивелуч продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. Возможны пепловые выбросы до 8 000 м над уровнем моря, при этом не исключается выпадение пепла в поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большую опасность пепловые выбросы представляют для авиации. Экипажам воздушным судов рекомендовано учитывать это при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полеты. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от посещения окрестностей вулкана Шивелуч в радиусе минимум 25 км.

Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля, к утру высота пеплового облака достигла 20 км над уровнем моря. В результате в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см, пеплопады прошли также в поселках Майском и Козыревске. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. В Усть-Камчатском районе 22 апреля был введен режим ЧС.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2,5 тыс. м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского.