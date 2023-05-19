У восточного побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,6

Для группы островов Луайоте с населением около 17,6 тыс. человек объявлена угроза цунами

СИДНЕЙ, 19 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксировано в пятницу у восточного побережья Новой Каледонии (заморская территория Франции) в Тихом океане, объявлена угроза цунами. Об этом сообщило Государственное геологическое бюро Австралии.

По его данным, эпицентр стихии находился в 450 км к юго-востоку от административного центра Новой Каледонии Нумеа, где проживают более 94 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 24 км. Для группы островов Луайоте с населением около 17,6 тыс. человек объявлена угроза цунами.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.