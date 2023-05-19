В Бурятии на перевале Пыхта из-за непогоды закрыли дорогу

На участке работают комбинированные дорожные машины и погрузчики

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /ТАСС/. Движение для транспорта закрыто на горном перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии закрыто из-за сложных метеоусловий и образовавшейся наледи на трассе. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Бурятрегионавтодора".

"Из-за дождя и снега на перевале Пыхта образовалась ледяная корка. В настоящее время проезд закрыт для транспорта. На участке работают комбинированные дорожные машины, погрузчики", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали об ухудшении погоды 19-20 мая. На территории региона выпал снег, температура воздуха опустилась до 4-6 градусов, усиление ветра местами до 24 м/с, наблюдается "циклоническая циркуляция".

Спасатели призвали местных жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности в ближайшие дни и быть предельно осторожными, воздержаться от выхода на туристические маршруты.