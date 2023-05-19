В Курганской области локализовали возгорание вблизи двух населенных пунктов

Огонь распространился на площади 10 га

ТАСС, 19 мая. Природный пожар вблизи населенных пунктов Никитино и Михайловка Щучанского округа в Курганской области локализован. Об этом сообщили в пятницу в региональном главке МЧС.

"В 09:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) 19 мая пожар в Щучанском муниципальном округе удалось локализовать", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в правительстве региона, угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на 10 га. Из-за пожара в села для возможной эвакуации были направлены автобусы. К месту пожара, в частности, отправили два самолета Ил-76.