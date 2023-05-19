Пострадавший в результате обстрела ВСУ житель Белгородской области находится в реанимации

Мужчина получил множественные ранения

БЕЛГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Пострадавший в результате обстрела 18 мая со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Нижнее Березово в Белгородской области находится в реанимации. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"[Пострадавший] находится в больнице в городе Белгороде. В реанимации. Сергей Павлович в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения. Мы сделаем все, чтобы он максимально быстро пошел на поправку", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что 18 мая село Нижнее Березово Шебекинского городского округа было обстреляно со стороны Украины, два человека погибли, один получил ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения. ВСУ нанесли удар по мирным жителям, когда они находились в огороде.

Кроме того, после украинских обстрелов в четверг в Маломихайловке и Новой Таволжанке Шебекинского округа возникли пожары. "Они оперативно сотрудниками МЧС потушены. Пострадали два дома, один автомобиль. Постараемся максимально быстро приступить к восстановлению", - добавил Гладков.