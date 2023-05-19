Алтайский суд лишил выплат отца погибшего участника СВО, которого он не воспитывал

В решении указано, что мужчина не оказывал сыну материальной поддержки и не поддерживал связь

БАРНАУЛ, 19 мая. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае удовлетворил иск о лишении права на выплаты отца погибшего участника специальной военной операции на Украине из-за того, что он не принимал участия в воспитании сына. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд удовлетворил иск о лишении права на выплаты в связи с гибелью сына при прохождении службы в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Мать погибшего бойца СВО из города Алейска обратилась в суд с иском к бывшему супругу о лишении его права на денежные выплаты из-за того, что он с момента рождения сына участия в его жизни не принимал. Городской суд Алейска удовлетворил иск, указав в решении, что отец не оказывал сыну материальной поддержки, не платил и не поддерживал связь.

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда в апелляционном определении признала решение законным.