Рогов сообщил об ударах ВСУ по Энергодару

Обстрелы ведутся с шести утра, уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра пятницы обстреливают Энергодар Запорожской области, зафиксировано не менее пяти попаданий снарядов на въезде в город. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Сегодня начиная с шести утра по городу наносятся удары из тяжелых видов вооружений. Не менее пяти прилетов [снарядов] на въезде в город", - написал он в Telegram-канале. Позднее Рогов уточнил, что было зафиксировано два попадания в черте Энергодара и три - за его пределами.

По его словам, одной из целей обстрела стал КПП на въезде в город. "По предварительной информации, осколками посекло автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам", - информировал Рогов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил он.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать территорию города.