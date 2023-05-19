Промышленное предприятие в Кривом Роге получило повреждение

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что на территории предприятия возник пожар

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Промышленное предприятие, расположенное в Кривом Роге Днепропетровской области, оказалось повреждено в ночь на пятницу. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, по этому предприятию был нанесен удар. "Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование", - написал Лысак в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на территории предприятия также возник пожар, в одном из зданий экстренные службы до сих пор борются с огнем.

В ночь на пятницу по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, которую отменили через несколько часов. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал о взрывах в городе. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях.