В Тюменской области за сутки ликвидировали природные пожары на площади более 500 га

В тушении участвуют 625 человек

ТАСС, 19 мая. В Тюменской области за сутки ликвидировали 9 природных пожаров на площади свыше 500 га. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"По данным на утро 19 мая в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров на общей площади 191,4 га, 7 из них локализовано на площади 103,9 га. За истекшие сутки 18 мая зафиксировано 4 новых лесных пожара, ликвидировано 2 лесных пожара на площади 25 га. По состоянию на утро 19 мая в Тюменской области действуют 5 ландшафтных пожаров на общей площади 1 162 га. За прошедшие сутки ликвидировано 7 ландшафтных пожаров на площади 528 га", - говорится в сообщении.

Тушением природных пожаров занимаются 625 человек, используется 119 единиц техники. Для тушения природных пожаров применяются 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки произведен 201 слив воды общим объемом 1 576 тонн. Непосредственной угрозы населенным пунктам нет.