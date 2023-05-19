В Югре зафиксировали природные пожары на площади почти 1,6 тыс. га

В тушении участвуют 35 сотрудников лесопожарных формирований региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе тушат ландшафтные и лесные пожары на общей площади почти 1,6 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Югры.

"По данным авиалесоохраны Югры, по состоянию на утро 19 мая на территории автономного округа проводятся работы по тушению трех ландшафтных пожаров. Площадь возгорания в Березовском районе - 45 га, в Октябрьском - 1 510 га. В тушении задействованы 35 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника", - сказано в сообщении.

Также в Югре тушат два лесных пожара в Кондинском районе общей площадью - 1,9 га. К ликвидации возгораний привлечены 11 работников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника.

По данным Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в регионе с начала года зарегистрировано 20 лесных пожаров площадью почти 202 га и 61 ландшафтный площадью 6 506 га. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим.