19 мая, 06:26
Лесные пожары в России

В заповедниках Хабаровского края ввели режим ЧС из-за угрозы пожаров

В этот период запрещено посещение лесов с экскурсиями без инспекторов заповедников "Болоньский", "Большехехцирский" и "Комсомольский"

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае на федеральных особо охраняемых территориях из-за угрозы лесных пожаров. Об этом сообщила объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье".

"С 19 мая 2023 по 5 июня 2023 на особо охраняемых природных территориях федерального значения, подконтрольных ФГБУ "Заповедное Приамурье", за исключением национального парка "Шантарские острова", введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В этот период запрещено посещение лесов с экскурсиями без инспекторов заповедников "Болоньский", "Большехехцирский" и "Комсомольский". Запрещено посещения нацпарка "Анюйский" без групп, сопровождаемых туроператорами и работниками парка. Не разрешаются ночевки групп вне кордонов парка и глемпинга. Посещение заказников "Баджальский", "Ольджиканский", "Удыль" и "Хехцирский" возможно только при наличии разрешений от лесничеств.

Введен усиленный контроль за соблюдением предписаний. Пока пожаров на территории охранных зон не было, уточнили ТАСС в "Заповедном Приамурье".

Обстановка с пожарами обострилась в Хабаровском крае с установлением теплой и сухой погоды. В регионе введен особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. С начала пожароопасного сезона в крае произошло 267 лесных пожаров на площади 94,9 тыс. га. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация