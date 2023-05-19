В Приморье отменили особый противопожарный режим в 12 муниципалитетах

Таким образом, сняты запреты на посещение гражданами лесов

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Муниципалитеты Приморского края начали отменять введенный в марте и апреле особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение об отмене приняли уже 12 муниципалитетов из 34.

"12 муниципальных образований Приморья в соответствии с рекомендацией регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства в пятницу, 19 мая, завершили действие особого противопожарного режима на своих территориях. Соответственно сняты и предусмотренные режимом ограничения, в том числе на посещение гражданами лесов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения были отменены в Дальнегорском, Партизанском, Спасском, Арсеньевском городских округах, ЗАТО Фокино, Анучинском, Октябрьском, Тернейском, Пожарском, Кавалеровском, Чугуевском муниципальных округах и Михайловском муниципальном районе.

С начала года за нарушение противопожарной безопасности в лесах приморские лесничие и лесные инспекторы составили не менее 70 административных протоколов. По данным министерства ГО и ЧС Приморья, в пятницу в регионе действовал один лесной пожар площадью 20 га.

По оценке министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова, этой весной удалось подойти к историческому минимуму весенних природных пожаров в регионе. Площадь пожаров в лесном фонде оказалась ниже показателей аналогичного периода прошлого года приблизительно в четыре раза.

С марта-апреля в муниципалитетах Приморского края начали вводить особый противопожарный режим, в начале апреля он действовал на всей территории Приморья. Как отмечал глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, весеннее потепление в этом году пришло в Приморье раньше обычного.