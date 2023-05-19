Вице-мэр Новосибирска не признает вину по делу о клевете в отношении депутата Госдумы

По данным следствия, Артем Скатов направил автору Telegram-канала негативную информацию о деятельности Дмитрия Савельева

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов, обвиняемый по делу о клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева, не признает вину в создании статьи о депутате для одного из Telegram-каналов. Но сведения, представленные в статье, являются достоверными, сообщил он в ходе допроса в суде.

"Я никакой материал [о депутате Савельеве] не писал и не передавал [автору Telegram-канала]", - сказал он.

Как сообщали ранее в прокуратуре, в феврале 2022 года Скатов направил своему знакомому, являющемуся администратором одного из Telegram-каналов, негативную информацию о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева, которая в тот же день была опубликована. Следователи считают, что Скатов обращался к редактору паблика и раньше в силу своей служебной деятельности для размещения постов политического характера.

Скатов сообщил, что он лишь скинул автору Telegram-канала Алексею Голомазову ссылки на журналистские материалы, из которых тот скомпилировал материал. Вице-мэр также отметил, что считает информацию об аффилированности депутата со строительной компанией и политическом давлении на депутатов горсовета Новосибирска, содержащуюся в статье, достоверной, а не клеветнической.

В ходе судебного заседания дали показания депутаты горсовета и главный архитектор города, сообщившие о давлении со стороны Савельева и лоббировании им интересов одной из строительных компаний города. По мнению Скатова, автор Telegram-канала оговорил его для избежания уголовного преследования.

Ранее вице-мэр заявлял, что считает обвинения в клевете попыткой давления на городскую власть. Он курирует в мэрии департамент информационной политики и департамент связи и информатизации.