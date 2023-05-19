СК возбудил дело против начальника подразделения одного из астраханских заводов

Он подозревается в мошенничестве

АСТРАХАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении начальника подразделения одного из астраханских заводов, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 8,3 млн рублей при фиктивном трудоустройстве семи человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Астраханской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений завода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального [управления] СК с УФСБ и МВД России по Астраханской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, начальник подразделения одного из заводов в период с октября 2020 по апрель 2023 года фиктивно трудоустроил семь своих знакомых на различные должности, после чего в табели учета рабочего времени вносились заведомо ложные сведения об отработанных часах, которые фактически трудовые обязанности на заводе не выполняли. За указанный период фиктивным работникам в качестве заработной платы начислены денежные средства в размере более 8,3 млн рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных структурах, уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника астраханского судостроительного завода "Лотос".