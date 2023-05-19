AFP: в Новой Каледонии отменили угрозу цунами после землетрясения у побережья

Эвакуированным гражданам разрешили вернуться в свои дома

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Новой Каледонии (заморская территория Франции) разрешили эвакуированным с побережья гражданам вернуться в свои дома после отмены предупреждения об угрозе цунами из-за произошедшего близ архипелага землетрясения. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Тихом океане примерно в 300 км (186 миль) к юго-востоку от Новой Каледонии в пятницу около 14:00 по местному времени (06:00 мск). Очаг залегал на глубине 37 км. Власти этой заморской территории Франции приняли решение об эвакуации жителей прибрежных районов сразу же после подземных толчков и призвали всех по возможности держаться подальше от моря на возвышенных участках островов.

"Первые волны появились у островов Маре и Пен, но они не превысили 50 см. Есть основания полагать, что они не выйдут за эти пределы", - сказал полковник Фредерик Марчи-Лечча, директор по гражданской безопасности Новой Каледонии.

О разрушениях и пострадавших на островах к настоящему моменту ничего не сообщалось.