19 мая, 06:47,
обновлено 19 мая, 06:56
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ второй раз с начала суток обстреляли Донецк из РСЗО

По Петровскому району города было выпущено шесть снарядов

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Подразделения украинской армии второй раз с начала пятницы нанесли удар по Донецку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по Петровскому району города шесть снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению <...> Донецк (Петровский район), выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В ночь на пятницу украинские силовики выпустили восемь снарядов из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району города. 

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