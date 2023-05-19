В ДНР сообщили, что ВСУ второй раз с начала суток обстреляли Донецк из РСЗО

По Петровскому району города было выпущено шесть снарядов

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Подразделения украинской армии второй раз с начала пятницы нанесли удар по Донецку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по Петровскому району города шесть снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению <...> Донецк (Петровский район), выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В ночь на пятницу украинские силовики выпустили восемь снарядов из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району города.