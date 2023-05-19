В Хакасии в двух районах объявили высокую пожарную опасность из-за сильного ветра

Его порывы могут достигать 12-17 м/с

ТАСС, 19 мая. Высокая пожарная опасность сохраняется в двух районах Хакасии 20-22 мая из-за сильного ветра, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"20-22 мая по Республике Хакасия в Усть-Абаканском и Боградском районе сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса. 20 мая по республике днем местами ожидается усиление ветра, порывы 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

В Хакасии 15 апреля сроком на месяц был введен особый противопожарный режим. 15 мая из-за роста числа палов травы и степных пожаров, а также прогноза погоды режим был продлен до 29 мая.