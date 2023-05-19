В Свердловской области площадь природных пожаров сократилась втрое за сутки

При этом непотушенными остались 24 возгорания на площади 1,3 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Свердловской области уменьшилась в три раза за прошедшие сутки. Непотушенными остались 24 возгорания на площади 1,3 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки уменьшилась в три раза и, по данным на 19 мая, составляет 1,3 тыс. га. Непотушенными остаются 24 природных пожара, из них 11 возгораний на площади 776 га локализованы и не распространяются", - говорится в сообщении.

За сутки удалось ликвидировать возгорания в Сосьвинском, Ржевском, Гагаринском, Тугулымском Каменском и Березовском городских округах, в Байкаловском, Нижнесергинском и Камышловском муниципальных районах, а также в городских округах Сухой Лог и Первоуральск.

По данным департамента информационной политики региона, на 18 мая в области действовало 18 природных пожаров на площади 3,6 тыс. га.

Ранее ситуация с пожарами в регионе была названа критической. В ряде муниципалитетов введен режим ЧС. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела.