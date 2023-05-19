На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Его порывы могут достигать 20 м/с

ТАСС, 19 мая. Сильный ветер с порывами до 20 м/с прогнозируется на Ямале 19 мая, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. <…> 19 мая 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, в Шурышкарском, Приуральском, по северу Надымского и Пуровского районов порывы 15-18 м/с, в Тазовском и Ямальском районах порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщили, что из-за порывов ветра возможна приостановка работы судов на воздушной подушке.

По данным регионального гидрометцентра, в ЯНАО установилась переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью может достигнуть плюс 8 градусов, днем - плюс 18.