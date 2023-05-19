Суд отложил рассмотрение дела о покушении на первого замглавы Херсонской области до 8 июня

Два диверсанта подорвали автомобиль Виталия Булюка в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил рассмотрение по существу дела в отношении двух диверсантов, Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка, до 8 июня. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель суда.

"Заседание по уголовному делу отложено до 8 июня в 10:30 мск" - сказал собеседник агентства.

Ранее в суде ТАСС сообщили, что Доманчука и Скакуна обвиняют по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

Покушение на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка было организовано 12 декабря 2022 года. Тогда во время взрыва его автомобиля в Скадовске Булюк получил осколочные ранения, его водитель погиб. Диверсантов арестовали в тот же день.

Как сообщал ранее представитель экстренных служб Херсонской области, операцией руководил подполковник Службы безопасности Украины Павел Савицкий, диверсанты готовили теракт несколько месяцев. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Доманчук по указанию Савицкого передал Скакуну мину МОН-50, которую последний установил у дома замгубернатора. 12 декабря Скакун и Доманчук вели наблюдение за Булюком, когда он вышел из дома и направился к машине, Скакун привел взрывчатку в действие.