В Красноярском крае восстановили движение на железной дороге после схода вагонов

В ликвидации последствий ЧП были задействованы восстановительные поезда станций Красноярск и Саянская

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Движение поездов восстановили на перегоне Камарчага - Балай в Красноярском крае, где ранее произошел сход вагонов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красноярской железной дороги в пятницу.

"Восстановили движение поездов на перегоне Камарчага - Балай Красноярской железной дороги", - говорится в сообщении. В ликвидации последствий схода были задействованы восстановительные поезда станций Красноярск и Саянская.

Ранее сообщалось, что 18 мая в 20:04 (16:04 мск) на перегоне произошел сход пяти вагонов. В результате происшествия пострадавших не было, угрозы экологии также нет.