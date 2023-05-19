19 мая, 08:16

В Красноярском крае восстановили движение на железной дороге после схода вагонов

В ликвидации последствий ЧП были задействованы восстановительные поезда станций Красноярск и Саянская

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Движение поездов восстановили на перегоне Камарчага - Балай в Красноярском крае, где ранее произошел сход вагонов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красноярской железной дороги в пятницу.

"Восстановили движение поездов на перегоне Камарчага - Балай Красноярской железной дороги", - говорится в сообщении. В ликвидации последствий схода были задействованы восстановительные поезда станций Красноярск и Саянская.

Ранее сообщалось, что 18 мая в 20:04 (16:04 мск) на перегоне произошел сход пяти вагонов. В результате происшествия пострадавших не было, угрозы экологии также нет. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация