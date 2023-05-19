Ущерб от наводнений на севере Италии составляет более €6 млрд

Как минимум 14 человек стали жертвами стихии

РИМ, 19 мая. /ТАСС/. Ливни и наводнения в северной области Эмилия-Романья нанесли региону ущерб на сумму более €6 млрд. Такие данные в пятницу привела вице-губернатор Ирэне Приоло, добавив, что точные оценки пока проводить сложно.

"Мы должны посчитать не только прямой ущерб, но и косвенный, проблемы наблюдались от Болоньи до Римини, - сказала она в эфире телеканала Sky TG24. - Конечно, более 5-6 млрд, однако сейчас [точно] оценить нелегко".

Согласно последним данным, как минимум 14 человек стали жертвами стихии. От наводнений пострадали более 40 населенных пунктов. Несколько человек числятся пропавшими без вести, почти 30 тыс. были эвакуированы. Прервано автомобильное движение по местным трассам, а также региональное железнодорожное сообщение на многочисленных отрезках путей. Почти 30 тыс. жителей области остались без электричества.

В Эмилии-Романье продолжает действовать последний (красный) уровень погодной опасности. Дожди, приведшие к разливу рек, сходу селей и затоплению десятков городов, не прекращаются на обширной территории области с понедельника.

Этот регион уже подвергся удару стихии в начале мая. Последствиями непогоды также затронута соседняя область Марке.