19 мая, 09:00

Главу налоговой службы Серпухова задержали по подозрению во взяточничестве

Проводятся следственные действия с другими сотрудниками инспекции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Начальник налоговой службы Серпухова Александр Кирш задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

"Александр Кирш, глава налоговой службы Серпухова, задержан по подозрению во взяточничестве, речь идет о нескольких эпизодах. В настоящее время следственные действия проводятся с другими сотрудниками инспекции", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время суд изберет чиновнику меру пресечения.

Кирш был назначен начальников налоговой службы летом 2021 года. Ранее он работал в должности начальника ИФНС России города Чехова. 

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