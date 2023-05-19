Жителя Челябинской области осудили на два года за призывы против безопасности государства

Мужчина в одной из социальных сетей публично призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, повреждению военной техники и оружия

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Миасский городской суд Челябинской области признал местного жителя виновным в том, что он в одной из социальных сетей публично призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, повреждению военной техники и оружия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Уголовное дело является первым в регионе, было расследовано следственным органом УФСБ.

"Житель Челябинской области признан виновным по ч. 2 ст. 280.4 УК России ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства"). <...> Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.