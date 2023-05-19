19 мая, 10:17
Военная операция на Украине

Рогов: ВСУ специально ударили по КПП Энергодара ранним утром, когда там было много людей

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", если бы целью ВСУ были военные, удар мог быть нанесен в любое другое время

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреляли КПП в Энергодаре Запорожской области ранним утром, поскольку в это время там наблюдается большое скопление машин. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Обстрел произошел в тот момент, когда на КПП стоит максимальное количество автотранспорта. Люди начинают день очень ранним утром. Кроме того, все стараются выехать с окончания комендантского часа в 05:00 или 06:00 мск в зависимости от населенного пункта. На этом КПП всегда в это время скопление машин. Прилеты в районе блокпоста говорят о том, что удар наносили именно по гражданским лицам", - сказал он.

Рогов отметил, что, если бы целью ВСУ были военные, удар мог быть нанесен в любое другое время. "Они знали, когда стрелять. Это чудо, что только один раненый. Жертв могло быть намного больше", - подчеркнул он.

В пятницу ВСУ впервые в этом месяце обстреляли Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Около 06:30 мск было зафиксировано пять попаданий в районе блокпоста на въезде в город. Ранение получил один человек - водитель автомобиля скорой помощи. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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