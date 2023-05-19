Суд приговорил к восьми годам колонии экс-руководителя завода в Калуге за растрату

Ущерб от его действий превысил 120 млн рублей

КАЛУГА, 19 мая. /ТАСС/. Суд признал виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа бывшего руководителя Калужского завода телеграфной аппаратуры (КЗТА), приговорив его к восьми годам в колонии общего режима. Сумма ущерба предприятию, входящему в состав оборонно-промышленного комплекса, превысила 120 млн рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Калужской области.

"Калужским районным судом бывший руководитель АО "КЗТА" признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России (два эпизода), ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение или растрата в составе организованной группы либо в особо крупном размере"), а также ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия при выполнении государственного заказа").

Установлено, что в 2014 году директор "КЗТА" под видом оплаты заключенных им ранее фиктивных договоров на проведение работ для завода перечислил средства фирмам-однодневкам, которые фактически не выполнили работы. Кроме того, под видом выдачи займов перечислил нескольким организациям деньги, зная, что они не будут возвращены.

По данным пресс-службы, общая сумма ущерба заводу, входящему в состав оборонно-промышленного комплекса, превысила 120 млн рублей.