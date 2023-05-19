19 мая, 13:04

На Украине из-за повреждений остановлена работа одной из теплоэлектростанций

Повреждены магистральные линии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Одна из теплоэлектростанций на востоке Украины прекратила производство электроэнергии из-за повреждения питающих ее магистральных линий. Об этом в пятницу сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

"Были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК. В результате станция прекратила производство электроэнергии", - говорится в сообщении на странице энергохолдинга в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Специалисты "активно работают над восстановлением", добавили в пресс-службе.

Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в пятницу днем были повреждены магистральные линии, которые питали одну из электростанций на востоке Украины. 

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Украина
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