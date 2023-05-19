19 мая, 13:06

В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во двор

Антон Вергун/ ТАСС, архив
© Антон Вергун/ ТАСС, архив

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал во двор в Белгороде.

Читайте также
На западе Крыма сбили беспилотникГлава Брянской области сообщил об атаке украинского беспилотника на нефтебазу

На месте работают взрывотехники, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

По его словам, на месте работают взрывотехники и оперативная группа. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация