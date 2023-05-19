В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во двор

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал во двор в Белгороде.

На месте работают взрывотехники, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

По его словам, на месте работают взрывотехники и оперативная группа.