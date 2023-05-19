В Калининграде из-за пожара в отеле эвакуировали из детсада более 120 детей

Причиной стал дым от пожара, воспитанники дошкольного учреждения не пострадали

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Воспитанники детского сада №40 в Калининграде были эвакуированы в пятницу из учреждения из-за возгорания в здании находящегося поблизости отеля "Мартон Палас". Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Руководство детского сада №40 приняло решение об эвакуации 121 ребенка в находящийся поблизости детский сад №113. Причиной стал дым от пожара. Здание детского сада не пострадало, среди детей пострадавших также нет. Сейчас за ними уже приезжают родители", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании обшивки фасада восьмиэтажного здания отеля поступило в 13:30 по местному времени (14:30 мск) от оператора "112". Пожару был присвоен повышенный второй ранг. В тушении задействован 61 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 10 единиц техники. Из здания были эвакуированы 80 человек. Пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону, в 14:42 по местному времени (15:42 мск) объявлена локализация пожара на площади 300 кв. м. Полиция оцепила территорию гостиницы до полной ликвидации пожара. Прокуратура области взяла под контроль ход выяснения причин возгорания.