Суд в Москве арестовал трех женщин, продавших младенца за 65 тыс. рублей

В ходе заседания женщины возражали против избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Тимирязевский районный суд Москвы арестовал трех женщин, которые обвиняются в продаже младенца в торговом центре на севере Москвы за 65 тыс. рублей. Об этом журналистам в пятницу сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении трех женщин 30, 39 и 45 лет меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июля. Они обвиняются по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что в ходе заседания женщины возражали против избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в пятницу в суде сообщали об аресте одной из обвиняемых - уроженке Средней Азии Хуринсахон Арзиевой. Фигуранткам дела грозит до 15 лет колонии.

Вечером 16 мая обвиняемые в торговом центре на Лобненской улице продали женщине, действующей в рамках оперативного мероприятия, новорожденную девочку за 65 тыс. рублей. После получения денег и составления расписок злоумышленницы были задержаны. Установлено, что девочку родила одна из женщин 8 мая в Твери. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.