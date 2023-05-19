МВД России объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

В базе не указано, по какой именно статье разыскивается Хан Карим Асад Ахмад

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Хан Карим Асад Ахмад, 30 марта 1970 года рождения, англичанин, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе без указания, по какой именно статье.

Следствeнный комитет РФ в марте возбудил уголовное дело в oтношении прокурора и судей Мeждународного уголовного суда (МУС), выдавших oрдер на арест президента Роcсии.