Суд арестовал главу налоговой службы Серпухова по делу о взятках

По данным следствия, Александр Кирш входил в преступную группу, участники которой в течение 2022 года получали от руководителей юридических лиц взятки в размере от 1,5 до 4,5 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Серпуховский суд Подмосковья арестовал главу налоговой службы города Александра Кирша, подозреваемого в получении взяток на сумму в несколько миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Киршу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц и 27 суток", - сказали в суде.

По данным следствия, Кирш входил в преступную группу, участники которой в течение 2022 года получали от руководителей юридических лиц взятки в размере от 1,5 до 4,5 млн рублей за снижение сумм, доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены.

Ранее были задержаны трое подчиненных главы налоговой службы Серпухова, которые подозреваются в совершении аналогичных преступлений, а также посредник (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении четырех взяткодателей (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Кирш был назначен начальником налоговой службы Серпухова летом 2021 года. Ранее он работал в должности начальника ИФНС России подмосковного Чехова.