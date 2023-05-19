Суд в Самаре рассматривает дело сына замглавы МВД Зубова в закрытом режиме

Дениса Зубова ранее заключили под стражу по делу о даче взятки

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Самары в закрытом режиме рассматривает дело о даче взятки, фигурантами которого являются сын заместителя главы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов, бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков и Игорь Карпов, являвшийся на момент задержания президентом мини-футбольного клуба "Динамо-Самара". Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат Ермакова Эмиль Исмаилов.

"Дело рассматривается в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.

В карточке Кировского районного суда указано, что дело поступило в судебную инстанцию 20 января.

В феврале 2022 года Самарский районный суд заключил под стражу Зубова, Карпова и Ермакова. Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, Дениса Зубова арестовали по делу о даче взятки. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, сумма взятки могла составлять 18 млн рублей.

Позже в следственном управлении СК РФ по Самарской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере) в отношении троих мужчин. По версии следствия, они действовали в составе группы по предварительному сговору в интересах ООО, работающего в сфере торговли различными видами топлива. Они передали сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 18 млн рублей.

Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство при осуществлении организацией коммерческой деятельности. После передачи денег подозреваемые были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий.