19 мая, 14:42

Вблизи Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Сочи
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Последствий нет

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло под Сочи, обращений от населения нет, сообщили в пятницу в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"МО г-к (муниципальное образование город-курорт) Сочи, на глубине 5 км, Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла. Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра уточняется, что землетрясение произошло в 50 км от Сочи. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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