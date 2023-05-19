Владельцу Wikipedia грозит новый штраф до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенные данные

Как сообщили в суде, дата заседания по этому протоколу пока не назначена

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Компании Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", грозит новый штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи номер 422 Таганского района, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

"В суд потупил очередной протокол в отношении Wikimedia Foundation, составленный Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). Максимальная сумма наказания, которое грозит компании - 4 млн рублей", - сказали в суде. Дата заседания по этому протоколу пока не назначена.

В феврале компанию оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ. В апреле 2022 года тот же судебный участок оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха. По данным Роскомнадзора, на портале "Википедии" остаются неудаленными запрещенные материалы, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на Украине. В связи с этим Wikimedia Foundation будет маркироваться в поисковых системах как нарушитель российского законодательства. Кроме этого, в настоящий момент в суде ожидают рассмотрения еще два протокола в отношении этой организации по аналогичной статье. Заседание по первому из них назначено на 13 апреля, а по второму - на 18 апреля.

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов.