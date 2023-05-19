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обновлено 19 мая, 14:54
Военная операция на Украине

ВСУ выпустили по Донецку ракету, начиненную германскими противотанковыми минами

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз с начала года выпустили по Донецку ракету MFOM, начиненную противотанковыми минами АТ2 германского производства. Об этом сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> города Донецка (Куйбышевский район), выпущена 1 ракета MFOM AT2 (начиненная противотанковыми минами АТ2)", - сообщается в Telegram-канале представительства. По его данным, обстрел произошел в 16:30 мск.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале предупредил жителей об угрозе, которую представляют мины АТ2. Он напомнил, что такая мина имеет магнитный датчик цели, реагирует на крупные металлические объекты. Мина оснащена элементом неизвлекаемости, который подрывает ее при попытке перемещения, предостерег мэр Донецка, призвав жителей не приближаться к подобным предметам.

ВСУ ранее в этом году обстреливали Донецк ракетами с германскими противотанковыми минами АТ2 в марте и апреле. В марте после обстрела, подорвавшись на мине АТ2, в Донецке получили ранения двое мирных жителей, один из них впоследствии умер от полученных ранений. 

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