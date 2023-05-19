19 мая, 18:00

В Южной Осетии задержали двух россиян, разыскиваемых с 2007 года за двойное убийство

В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции на территорию России

ЦХИНВАЛ, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Южной Осетии задержали двух граждан Российской Федерации, разыскиваемых за убийство двух человек, которое произошло в Иркутске в 2007 году, сообщила в пятницу пресс-служба МВД закавказской республики.

"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска и отряда милиции специального назначения криминальной милиции задержали на территории Южной Осетии двух граждан России, обвиняемых в совершении убийства. Фигуранты уголовного дела были объявлены в розыск правоохранительными органами России. Они обвиняются в совершении убийства двух человек, которое произошло в декабре 2007 года в городе Иркутске", - сказали в МВД.

В ведомстве отметили, что задержанные переданы в Генеральную прокуратуру Южной Осетии. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции обвиняемых на территорию Российской Федерации для привлечения их к уголовной ответственности. 

Теги:
Южная Осетия
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