На мусорном полигоне под Калининградом ликвидировали открытое горение

Продолжается очаговое тление мусора и задымление, их площадь постоянно меняется

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Открытое горение на полигоне твердых коммунальных отходов вблизи поселка Ельняки в Калининградской области ликвидировано на площади порядка 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пятницу в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Гвардейского муниципального округа, на территории которого находится этот мусорный полигон.

"Сейчас открытого горения на полигоне не наблюдается, оно ликвидировано в общей сложности на площади порядка 1 тыс. кв. м", - рассказал оперативный дежурный ЕДДС.

Он отметил, что продолжается очаговое тление мусора и задымление, их площадь постоянно меняется. К борьбе с ними подключены техника и сотрудники МЧС, а также МУП "Радуга", эксплуатирующего полигон.

Как сообщалось 15 мая со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, открытое горение изначально фиксировалось пожарными в разных точках мусорного полигона, общая площадь горения составляла 1 тыс. кв. м, тление складированных отходов наблюдалось на общей площади 5 тыс. кв. м.

Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора информировало в пятницу в своем телеграм-канале о том, что приступило к внеплановой проверке МУП "Радуга", эксплуатирующего этот полигон твердых коммунальных отходов. "В рамках надзорного мероприятия экспертной лабораторией Росприроднадзора ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" произведены отборы проб отходов, грунтовых вод из наблюдательных скважин, оборудованных на теле полигона", - говорится в сообщении ведомства.

Проверка согласована с органами прокуратуры. На объекте дважды с начала года происходило возгорание отходов. Первая нештатная ситуация зафиксирована днем 20 апреля. Второй случай возгорания отходов на полигоне произошел днем 14 мая. "В действиях компании усматривается несоблюдение требований к охране окружающей среды, которые могут привести к рискам причинения вреда жизни и здоровью граждан", - констатировало Управление Росприроднадзора.