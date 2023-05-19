В Краснодаре задержали пытавшегося поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа на железнодорожных путях, он задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу в пятницу.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий транспортными полицейскими совместно с оперативными сотрудниками краевого УФСБ был установлен подозреваемый в попытке поджога житель г. Краснодара 2004 года рождения. Следователем следственного отдела краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел на перегоне "Агроном-Динская", в результате был поврежден релейный шкаф для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. На месте инцидента нашли спички, фрагменты бумаги со следами горения, следы жидкости, внутреннее оборудование не повреждено. Подозреваемый арестован на время предварительного следствия, дело планируется передать в УФСБ России по Краснодарскому краю и переквалифицировать статью на ст. 281 УК РФ (диверсия).