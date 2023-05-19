19 мая, 15:48

Открытое горение фасада отеля в Калининграде ликвидировали

© ГУ МЧС России по Калининградской области

Пострадавших нет

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Открытое горение обшивки фасада здания отеля "Мартон Палас" в Калининграде ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

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"Ликвидация открытого горения в 15:57 по местному времени (16:57 мск)", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании обшивки фасада восьмиэтажного здания отеля поступило в пятницу в 13:30 по местному времени (14:30 мск) от оператора "112". Пожару был присвоен повышенный второй ранг. Из здания были эвакуированы 80 человек. Также 121 ребенок был эвакуирован из находящегося поблизости детского сада № 40. В 14:42 (15:42 мск) объявлена локализация пожара на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

На месте работают более 100 сотрудников экстренных служб, задействовано 23 единицы техники. Полиция оцепила территорию у гостиницы до полной ликвидации пожара. Прокуратура области взяла под контроль ход выяснения причин возгорания. 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
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