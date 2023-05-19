Въехавший на авто на территорию Ватикана мужчина отправлен на принудительное лечение

По данным агентства ANSA, итальянец ранее попадал в поле зрения полиции из-за проблем с наркотиками

ВАТИКАН, 19 мая. /ТАСС/. Несанкционированно въехавший на автомобиле на территорию Ватикана мужчина отправлен на принудительное лечение в отделение психиатрии римского госпиталя "Санто-Спирито ни Сассия". Об этом сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

Как указывается в заявлении, "незаконно проникший накануне в Ватикан по завершении допроса в присутствии юриста и, учитывая его состояние, был отправлен в психиатрическое отделение больницы "Санто-Спирито ни Сассия" для принудительного лечения".

Как сообщалось, в четверг вечером мужчина в возрасте около 40 лет в состоянии сильного возбуждения не подчинился указанию охраны Ватикана и пробил заграждения одного из въездов папского города-государства. Жандарму охраны пришлось открыть огонь из пистолета по колесам автомобиля. Мужчина был задержан и сразу приведен на осмотр к местным врачам. Затем он был доставлен в казарму ватиканских жандармов.

Агентство ANSA выяснило, что мужчина - итальянец и попадал ранее в поле зрения полиции из-за проблем с наркотиками.